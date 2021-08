Eerste Belgische vlucht heeft Kaboel verlaten - Ministers en staatssecretaris geven nu tekst en uitleg bij reddingsoperatie uit Afghanistan

Het Belgisch leger is vandaag begonnen met de evacuatiemissie ‘Red Kite’ in Afghanistan. Rond de middag, Belgische tijd, zou een eerste C-130 aangekomen zijn op de luchthaven van Kaboel. Die heeft op een aangewezen plek passagiers ingeladen. Tientallen mensen waren op dat moment aanwezig voor evacuatie, het is niet duidelijk hoeveel er effectief zijn ingescheept.

Vier tijdslots

In een C-130 is in normale omstandigheden plaats voor 60 paracommando’s, wat betekent dat er plaats is voor zo’n 100 burgers. De bedoeling is om dus in totaal zeker 400 man te evacueren, waarvan de eersten in de loop van deze avond al met een ander legervliegtuig in Melsbroek zouden landen.