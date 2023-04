Eerste Belgen geëvacueerd uit Soedan, onder hen ook neergeschoten EU-ambtenaar

UPDATEBij verschillende evacuatie-operaties in Soedan worden ook Belgen geëvacueerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zondag via Twitter. In het Afrikaans land, waar vorige week een gewapend conflict losbarstte , bevinden zich nog 42 landgenoten. Ook Nederland, VS en Frankrijk zijn hun burgers en diplomatiek personeel aan het evacueren.

De Belgen worden met een “Frans of Nederlands” vliegtuig uit Soedan weggehaald. Dat wordt bevestigd aan VTM Nieuws. Aan boord zit ook Wim Fransen, de Belg die aan het hoofd staat van de humanitaire missie van de Europese Unie in Soedan. Hij raakte gewond toen hij werd neergeschoten in Khartoem.

“In Soedan zijn in samenwerking met Frankrijk en Nederland verschillende operaties aan de gang om Europese onderdanen, onder wie Belgen en rechthebbenden zo snel mogelijk te evacueren”, tweette de buitenlandminister eerder vandaag. “Al onze diensten worden gemobiliseerd om hen te helpen. We nodigen Belgen en rechthebbenden in Soedan die dat nog niet hebben gedaan, om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze diplomatieke post.”

In Soedan bevinden zich 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin), meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder. De woordvoerder herhaalde zondag dat Buitenlandse Zaken in contact staat met Europese lidstaten die aanwezig zijn in het land.

“Niet zonder risico’s”

De evacuatie van Europeanen uit Soedan is intussen volop aan de gang. Ook de Nederlanders worden geëvacueerd in een gezamenlijke operatie van verschillende landen die al bezig is, dat meldt de minister van Buitenlandse Zaken. Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert “zo veel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”, luidt het. Details over de operatie kunnen om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven. De evacuatie en de verplaatsing naar het verzamelpunt “zijn namelijk niet zonder risico’s”, benadrukt Buitenlandse Zaken.

Frankrijk heeft al een honderdtal Fransen en mensen van andere nationaliteiten geëvacueerd en een honderdtal anderen zou eveneens zondag geëvacueerd worden, meldde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Een eerste vlucht heeft Khartoem verlaten en zou rond 18.00 uur aankomen in Djibouti”, een tweede is “al in de zone en zou om 17.30 vertrekken”, met elk zowat 100 personen aan boord, aldus de bronnen eerder op de dag. Ze benadrukken ook de “extreme complexiteit” van de evacuatieoperaties, die nog één of twee dagen kunnen duren.

Volgens de Franse overheid vroegen ook Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Niger, Marokko, Egypte en Ethiopië hulp aan Parijs.

Duitsland liet zondag dan weer weten militaire transportvliegtuigen naar Soedan te hebben gestuurd voor evacuatiemissies. “Ons doel is om zoveel mogelijk onderdanen uit Khartoem te vliegen”, aldus het Duitse ministerie van Defensie. Indien mogelijk zullen ook andere EU-burgers worden meegenomen.

Turkije wil zondag eveneens zijn burgers uit Soedan weghalen en burgers van derde landen die daar om gevraagd hebben een uitweg bieden. De Turkse evacuatieoperatie in de Kafouriwijk in het noorden van de Soedanese hoofdstad Khartoem moest evenwel uitgesteld worden om zich zondagochtend een explosie voordeed vlak bij de moskee waar verzamelen moest worden geblazen. Ook Italië probeert zijn burgers uit Soedan weg te krijgen.

Volledig scherm Eerder dit weekend haalden Saoedi-Arabië en de VS overheidspersoneel weg uit Soedan. © via REUTERS

Saoedi-Arabië was zaterdag het eerste land dat erin slaagde buitenlanders te helpen vertrekken. Ruim honderd Amerikaanse commando’s hadden al eerder het overheidspersoneel van de VS en een klein aantal diplomatiek personeel uit andere landen - samen enkele tientallen - geëvacueerd uit Soedan. Dat maakten president Joe Biden en militaire functionarissen afgelopen nacht bekend. De ambassade werd daarop gesloten. Het Soedanese leger maakte zaterdag bekend dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zou gaan faciliteren.

Zweden heeft het licht op groen gezet voor de inzet van het leger bij de evacuatie van burgers uit Soedan. De regering kan nu een eenheid van maximaal 400 militairen ontplooien in het Afrikaanse land. In Zweden is voor de inzet van het leger in het buitenland de goedkeuring van het parlement nodig. Het is nog niet duidelijk wanneer de Zweedse eenheid ontplooid zal worden, maar de regering heeft al aangegeven dat deze binnen de 24 uur zal vertrekken. Verwacht wordt dat uiteindelijk zowat 150 militairen aan de missie zullen deelnemen.

Londen heeft zijn diplomatiek personeel en hun familieleden geëvacueerd uit Soedan. Dat heeft de Britse eerste minister Rishi Sunak bekendgemaakt. “De strijdkrachten hebben in Soedan een complexe en snelle evacuatie uitgevoerd van de Britse diplomaten en hun familieleden, in de context van oplaaiend geweld en bedreigingen van het ambassadepersoneel”, zegt Sunak op Twitter. Defensieminister Ben Wallace vult aan dat meer dan 1.200 Britse militairen bij de operatie betrokken waren.

