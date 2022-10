Eerste barsten in Giorgia Meloni’s coalitie in Italië: commotie rond nieuwe Senaatsvoorzitter die fascistische relikwieën verzamelt

Drie Vlamingen in Italië over radicaal rechtse regering: “Mijn vrienden zijn geen fascisten, maar ze lijken dat plots vergeten”

Extreemrechts krijgt in Italië extra wind in de zeilen. Na de verkiezingszege van het rechts blok wordt Giorgia Meloni (45) wellicht de eerste vrouwelijke én radicaal rechtse premier. Meloni keert zich tegen migratie, abortus, homorechten en genderideologie. Drie Vlamingen die wonen en werken in Italië vertellen over de verdeeldheid die er is. “Je loopt continu tegen gekleurde mannen met bedelende handen. Italië is het eerste opvangland na een overzeese vlucht en dat is men beu.”

