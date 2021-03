Eerste baby geboren met antistoffen tegen Covid-19 nadat mama was ingeënt

In de Amerikaanse staat Florida werd voor het eerst een baby geboren met antilichamen tegen Covid-19 na vaccinatie van de moeder. De vrouw had een eerste dosis van het Moderna-vaccin gekregen toen ze 36 weken zwanger was.

Kinderartsen Paul Gilbert en Chad Rudnick hebben hun bevindingen gepresenteerd in een paper die nog niet werd getoetst door vakgenoten (peer-review). “Voor zover wij weten gaat het om de eerste baby ter wereld die is geboren met antistoffen tegen Covid-19 nadat de moeder is gevaccineerd”, zeggen de artsen.

De mama is een eerstelijnsgezondheidsmedewerker die in januari werd ingeënt met het vaccin van Moderna. De vrouw beviel drie weken later van een gezond meisje. “We hebben het bloed van de navelstreng geanalyseerd om te zien of er antilichamen van de moeder op de baby zijn overgegaan”, leggen de onderzoekers uit. Een dergelijke bevinding is al eerder vastgesteld met vaccins tegen andere ziektes die tijdens de zwangerschap werden toegediend.

Bij deze case werden in het bloed antistoffen tegen Covid-19 gedetecteerd. “Dit kan erop wijzen dat de baby beschermd is tegen Covid-19 en minder kans loopt om ziek te worden na vaccinatie van de moeder”, menen de artsen.

De paper maakt echter duidelijk dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of zuigelingen wel degelijk worden beschermd door deze antilichamen. “Dit is nu nog maar één geval, maar in de komende maanden zullen duizenden gevaccineerde vrouwen baby’s ter wereld brengen”, aldus arts Rudnick tegenover zender ABC. “Nader onderzoek moet uitwijzen hoe lang deze bescherming bij baby’s zal aanhouden. Er zal moeten uitgezocht worden hoeveel antilichamen deze zuigelingen nodig hebben om voldoende beschermd te zijn”, besluit Rudnick.

