Eerste arrestaties bij nieuwe protesten Navalny-aanhangers in Rusland

Volgens burgerechtenportaal OWD-Info zijn alleen in Vladivostok, gelegen aan de Stille Oceaan, al bijna 60 mensen afgevoerd. Op videobeelden is te zien hoe de politie hen met busjes afvoert. De beelden tonen ook veelal jonge mensen die dansen op de bevroren Amoerbaai en leuzen scanderen als “Poetin is een dief” of “vrijheid voor Rusland”.

De aanhangers van Navalny hebben voor het tweede weekend op rij in heel het land opgeroepen tot protest. In zowat honderd steden zijn acties gepland. De steden in het uiterste oosten, zowat acht uur vliegen vanuit Moskou en ettelijke tijdszones verder, zijn eerst aan de beurt. Rond de middag plaatselijke tijd (10 uur) begint het protest in Moskou. Verschillende metrostations zijn afgesloten. Ook zaterdag waren al honderdduizenden Russen de straat opgetrokken in meer dan honderd steden.

Navalny (44) keerde eerder deze maand naar Rusland terug, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.