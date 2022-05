Eerste apenpokkenvirusgevallen in Zwitserland en Israël

Lees al het nieuws over het apenpokkenvirus in dit dossier.



De besmette persoon in Zwitserland heeft het virus opgelopen via "nauw fysiek contact in het buitenland", aldus het kanton in een vrijgegeven verklaring. Hij ging naar de dokter vanwege koorts en uitslag en zit inmiddels in thuisisolatie. De ziekte zou zich op een "goedaardige" manier ontwikkelen. Degene met wie hij contact had, is op de hoogte gebracht van de besmetting.



Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis in Tel Aviv is de 30-jarige man zaterdag positief getest. Hij keerde terug van een trip in West-Europa en vertoonde ziektesymptomen. Hij heeft milde klachten en zit in isolatie in het ziekenhuis.