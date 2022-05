Eerste apenpokkenvirusgevallen in Zwitserland en Israël, ook Noorwegen start onderzoek naar mogelijke uitbraak

UpdateIn Zwitserland en Israël zijn voor het eerst gevallen van het apenpokkenvirus vastgesteld. Het gaat om iemand in het Zwitserse kanton Bern en een 30-jarige man in Tel Aviv. Ook de Noorse gezondheidsautoriteiten starten een onderzoek nadat een man uit het buitenland die Oslo bezocht bij thuiskomst positief testte op het apenpokkenvirus. In Berlijn zijn er twee nieuwe gevallen bijgekomen, hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt.

De besmette persoon in Zwitserland heeft het virus opgelopen via "nauw fysiek contact in het buitenland", aldus het kanton in een vrijgegeven verklaring. Hij ging naar de dokter vanwege koorts en uitslag en zit inmiddels in thuisisolatie. De ziekte zou zich op een "goedaardige" manier ontwikkelen. Degene met wie hij contact had, is op de hoogte gebracht van de besmetting.

De Noorse gezondheidsautoriteiten melden dan weer dat een onderzoek is gestart naar mogelijke gevallen van het apenpokkenvirus in de hoofdstad Oslo. Een buitenlander die de stad tussen 6 en 10 mei bezocht, is na thuiskomst positief getest op het virus. Uit welk land de besmette persoon afkomstig is, is niet bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis in Tel Aviv heeft daar zaterdag een 30-jarige man positief getest. Hij keerde terug van een trip in West-Europa en vertoonde ziektesymptomen. Hij heeft milde klachten en zit in isolatie in het ziekenhuis.

De twee nieuwe mensen die het apenpokkenvirus in Duitsland onder de leden hebben, verkeren in een stabiele toestand. De autoriteiten gaan na met wie ze in contact zijn geweest. Vrijdag werd bij een man uit Brazilië die via Spanje en Portugal naar München reisde het virus geconstateerd. In totaal testten in Duitsland nu al drie mensen positief op het apenpokkenvirus.

In de afgelopen weken is het virus ook al vastgesteld in Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Zo'n verre verspreiding is voor het apenpokkenvirus ongewoon. Onder de patiënten zijn relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen. Door nauw contact tijdens de seks zijn ze mogelijk besmet geraakt.