Eerste apenpokkenbesmetting vastgesteld in Marokko

Belgische zakenman Johan Daumerie na twee jaar vrijgela­ten uit gevangenis Dubai

Johan Daumerie, de 49-jarige zakenman die na een vertrouwensbreuk met een lokale zakenpartner in 2020 vast kwam te zitten in Dubai, is vrijgesproken. Een auditeur heeft financiële documenten die zijn onschuld moeten bewijzen, doorgenomen. Dat heeft geleid tot een vrijspraak. Daumerie, die zijn onschuld steeds heeft volgehouden, heeft bijna twee jaar vastgezeten in het emiraat.

31 mei