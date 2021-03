Eerste Amerikaanse sancties tegen Iran onder president Biden

Syrische kinderen zien na tien jaar oorlog geen toekomst meer in hun land

3:39 Tien jaar duurt de oorlog in Syrië al, en voor veel kinderen betekent dit dat ze nooit anders hebben gekend. Ze geloven dan ook niet meer in een toekomst in hun land. Dat blijkt uit een rondvraag van de ngo Save The Children bij kinderen in Syrië en onder vluchtelingen in de buurlanden.