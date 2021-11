Eerste Airbus A340 landt op Antarctica, expert is kritisch: “En dat op het laatste ongerepte continent”

Kostbaar mozaïek uit tijd van Caligula weer thuis in Italië na 45 jaar dienst als salontafel in New Yorkse flat

Een waardevol mozaïek, oorspronkelijk een stuk vloer op een ‘partyschip’ van de Romeinse keizer Caligula, is weer ‘thuis’ in het Italiaanse museum in Nemi. Expert Dario Del Bufalo kwam het mozaïek toevallig op het spoor. Bleek dat een New Yorks koppel het zo’n 45 jaar gebruikt had als salontafel in hun appartement in Manhattan.

