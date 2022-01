Eerste Afrikaanse fabriek voor volledige productie vaccins geopend in Zuid-Afrika

Israëli­sche politie laat huis van Palestijn­se familie platgooien

De Israëlische politie heeft deze ochtend het huis van een Palestijnse familie, in de wijk Sheikh Jarrah in Jeruzalem, laten platgooien. De wijk is de voorbije jaren een symbool geworden in de strijd tegen de Israëlische kolonisten in Oost-Jeruzalem.

16:21