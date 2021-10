Eerst ontvluchtte hij Noord-Korea, nu ontsnapt hij uit Chinese gevangenis: premie van 23.000 dollar voor wie hem vindt

Een Noord-Koreaanse man is ontsnapt uit de zwaar beveiligde gevangenis in Jilin en heeft nu een premie van 23.000 dollar (19.787 euro) op zijn hoofd staan. Zhu Xianjian ontvluchtte Noord-Korea, maar werd vervolgens veroordeeld tot 11 jaar cel voor een illegale oversteek van de Chinese landgrens. De video van zijn ontsnapping was een hit op de Chinese sociale media, maar werd nu offline gehaald door de overheid.

Zhu vocht zich twee keer naar de vrijheid, maar nu staat er dus een premie van 23.000 dollar op zijn hoofd. Dit bedrag is fenomenaal veel geld voor de meeste Chinezen in de regio van de gevangenis: het gaat om ongeveer vijf keer het jaarinkomen van de gemiddelde inwoner in Jilin en negen keer het inkomen van de mensen op het platteland.

Lees ook Ontsnapte Australische gevangene geeft zichzelf na bijna dertig jaar aan

Het gebeurt zelden dat er iemand kan ontsnappen uit een Chinese gevangenis, toch is Zhu hierin geslaagd. Zijn impressionante ontsnapping werd vastgelegd in een bewakingsvideo en is door een aantal staatsmedia op de Chinese sociale media geplaatst. Op de beelden is te zien hoe Zhu op een schuur klimt, over het dak rent en met een stuk touw het elektrische hek rond de gevangenismuur beschadigt. Vervolgens klimt hij over dit hek en de brede gevangenismuur om daarna te verdwijnen. Tijdens dit hele manoeuvre kijken zowel de bewakers als zijn medegevangenen machteloos toe.

Volledig scherm Zhu Xianjian © Youtube

Censuur

De politie heeft alle toegangen tot nabijgelegen dorpen afgezet en zijn deur-aan-deur gaan controleren of Zhu zich in een van de huizen schuilhield. De waanzinnige ontsnapping kon op heel wat aandacht rekenen bij de Chinese bevolking. Een video die gedeeld werd op Weibo, de Chinese variant van Twitter, werd meer dan 22 miljoen keer bekeken. Niet veel later haalde de Chinese overheid alles over de ontsnapping offline en censureerde ze de berichten op Weibo.

In 2013 ontvluchtte Zhu Noord-Korea door in het midden van de nacht een rivier over te zwemmen tot in China. De man zou volgens de Chinese gerechtsdocumenten, ook al zijn die soms betwistbaar, ingebroken hebben bij verschillende mensen om kleren en geld te stelen. Later werd Zhu opgepakt toen hij met een taxi probeerde weg te vluchten.

Tijdens zijn verblijf in de gevangenis wed zijn straf tweemaal verminderd voor het tonen van berouw en goede discipline en deelname aan “ideologisch en cultureel onderwijs”. In 2023 zou de man vrijkomen, maar de kans was wel groot dat hij aan Noord-Korea zou worden overgeleverd. Volgen mensenrechtenorganisatie Human Right Watch worden Noord-Koreaanse ‘overlopers’ zeer slecht behandeld en regelmatig gemarteld. Dit zou eventueel de reden kunnen zijn dat Zhu twee jaar voor het einde van zijn gevangenisstraf toch op de vlucht sloeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.