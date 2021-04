Eenzame Queen en prins Harry: dit was de uitvaart van prins Philip

RoyaltyVandaag werd er afscheid genomen van prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth, die vorige week op 99-jarige leeftijd overleed. De uitvaart in St. George’s Chapel op Windsor Castle vond plaats in een klein gezelschap van zo’n dertig mensen. De dienst verliep volledig zoals gepland. Harry en William, de figuren die de meeste controverse hadden kunnen veroorzaken, bleven gedurende de hele dienst gescheiden.

In het Verenigd Koninkrijk ging de begrafenis om 16 uur onze tijd van start in de St. George’s Chapel in Windsor Castle. Voorafgaand aan de ceremonie werd de kist verplaatst naar de kapel in de door Philip zelf ontworpen Land Rover.

Het was geen staatsbegrafenis, omdat Philip dat ook niet wilde. Hij wilde het liefst een intieme ceremonie, een wens die vanwege de coronacrisis wel moét worden ingewilligd. Volgens de Britse kranten zei hij ooit tegen de Queen: “Just stick me in the back of a Land Rover and drive me to Windsor”, wanneer ze hem vroeg naar zijn begrafenis. Hij was zijn droom om gewoon met een Land Rover naar Windsor gereden te worden. Eentje die de royals vandaag. in ere houden.

Volledig scherm De Land Rover voor prins Philip. © HLN

De royals die niet meeliepen in de rouwstoet werden meteen met de auto naar St. George’s Chapel gebracht, slechts enkele honderden meters verderop. De uitvaart van de Britse prins Philip gaat gepaard met een grote veiligheidsoperatie. De autoriteiten hadden er rekening mee gehouden dat mensen ondanks de pandemie toch massaal naar Windsor Castle zouden komen, maar dat lijkt mee te vallen. Na de begrafenis zal er nog een nationale rouwperiode van acht weken plaatsvinden.

Trouw aan zijn roots

De eikenhouten Engelse kist waarin hij begraven zal worden heeft de man zelf 30 jaar geleden al uitgekozen. Philip heeft zijn eigen begrafenis namelijk tot in de puntjes gepland. Zelfs het orkest oefende de muziek al toen hij nog leefde. De kist is afgedekt met een vlag van Engeland, maar ook met een stukje van de Griekse vlag, om zijn Griekse roots te benadrukken.

Volledig scherm De kist van Philip. © HLN

Volledig scherm Charles groet de kist van zijn vader, die hij in een statement na diens dood 'my dear papa' noemde. © AFP

De oudste kinderen van Philip, Charles en Anne, komen eerst uit Windsor Castle. Zij worden gevolgd door Andrew en Edward. Kleinkinderen prins Harry en William blijven ver uit elkaar staan, een bewuste zet omdat ze niet in hetzelfde beeld gevat willen worden. De twee gunnen elkaar gedurende de hele processie geen blik. Niemand van hen draagt militaire uniformen, omdat dat vanwege Harry en Andrew controverse zou veroorzaken. Ze mogen wel hun eretekens opspelden.

De koningin vertrekt nog voor de rouwstoet van start gaat met de wagen naar de kapel, samen met één van haar hofdames.

Volledig scherm William en Harry gunnen elkaar geen blik. © HLN

Volledig scherm Queen Elizabeth © AFP

Volledig scherm Prins Charles, prinses Anne, prins Andrew. Prins Edward, prins William, Peter Phillips, prins Harry, Earl of Snowdon en Tim Laurence © AP

De rouwstoet arriveert bij St. George’s Chapel, waar de kerkdienst zal plaatsvinden. De Queen gaat als eerste naar binnen, en zal helaas ook apart moeten zitten tijdens de ceremonie, vanwege de coronamaatregelen.

De kist van Philip wordt gegroet en naar binnen gedragen door mariniers. Hij zat immers zelf ook bij de marine. Dat alles gebeurt onder het waakzame oog van een emotionele prinses Anne, die een zeer goede band had met haar overleden vader. Volgens Britse royaltywatchers was zij zijn favoriete kind.

Voor men de kerk binnengaat, wordt er een nationale minuut stilte gehouden in de UK, waarvan de start werd aangekondigd door een kanonschot.

Vervolgens gaan de royals de kerk binnen. De volgorde van de rouwstoet verandert, voornamelijk omdat prins Harry en prins William nooit naast elkaar te zien zouden zijn. Harry moet nu achter William en zijn neef Peter Philips wandelen. Binnen in de kapel worden meteen mondmaskers opgezet door alle aanwezigen. Ook de echtgenotes van de prinsen vervoegen de rest van de familie nu.

De kist wordt vooraan geplaatst, waarna de royals plaatsnemen op hun toegewezen stoelen. Ze mogen niet te dicht bij elkaar zitten, om coronabesmetting te voorkomen. “Dat is het tragische aan elke begrafenis in deze tijden, koninklijk of niet", aldus Jo De Poorter, expert communicatie en koningshuizen. “Je ziet dat elk gezin apart moet zitten in hun bubbel.”

Niet alleen de Queen zit volledig alleen, ook Harry heeft geen gezelschap. Zijn echtgenote, Meghan Markle, is dan ook nog in de Verenigde Staten. “Een triest beeld", aldus Jo. “Dat Harry zo alleen zit zonder zijn partner, en niet bij zijn broer. Jammer dat ze zich daar vandaag niet overheen hebben kunnen zetten."

Volledig scherm Elizabeth zit helemaal alleen. © AFP

Geen mooie woorden

Er werd tijdens de dienst niets voorgelezen door de familieleden van prins Philip. “De Queen gelooft daar niet in”, aldus De Poorter. “Begrafenissen zijn liturgische diensten die door professionals moeten worden verzorgd. Er zal dus absoluut geen mooi woordje van de kleinkinderen volgen, bijvoorbeeld.”

De kist van Philip zakt uiteindelijk weg in de vloer van de kapel, op weg naar zijn eerste rustplaats. “Zijn laatste rustplaats zal hij pas vinden wanneer, tragisch genoeg, ook de koningin sterft”, legt De Poorter uit. “Dan zullen ze samen worden bijgezet in de kapel waar ook haar moeder en haar zus liggen.” Aan het eind van de dienst loopt de Queen als eerste naar buiten, nadat nog één keer het volkslied ‘God Save The Queen’ is gespeeld. Daarna volgt ook de rest van de familie. Normaal gezien zou er na de dienst nog een wake hebben plaatsgevonden, maar vanwege de coronacrisis is dat deze keer niet het geval.

Schema in Belgische tijd 15:20 uur: De leden van de koninklijke familie en familieleden van prins Philip die niet meedoen aan de processie vertrekken richting St. George's Chapel, waar de begrafenis doorgaat. 15.45 uur: De processie begint. Achter de kist zullen enkele leden van de Britse koninklijke familie, waaronder prins Charles, lopen. Eerder raakte er ook al bekend dat prins William (39) en prins Harry (36) niet naast elkaar zullen wandelen. 16.00 uur: Nationale minuut stilte na aankomst in St. George's Chapel. Vervolgens gaat de dienst van start. Die zal ongeveer 50 minuten duren. Daarna wordt de kist van prins Philip in de Royal Vault neergelaten. Ontdek hier een uitgebreide tijdlijn.