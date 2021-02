Eengezinswoningen verboden: zet Duitse stad binnenkort de toon in strijd om open ruimte?

Is het einde van de eengezinswoning in zicht? Het is voer voor discussie in Duitsland, nu er in het noorden van Hamburg voorlopig geen nieuwe eengezinswoningen meer gebouwd mogen worden. De woningen zouden niet milieuvriendelijk zijn en te veel open ruimte in beslag nemen. De beslissing van de lokale Hamburgse rood-groene coalitie lokt alvast heel wat reactie uit.

Zeven maanden voor de algemene Duitse verkiezingen, gooien de lokale Groenen een bom op het debat over hoe we best met open ruimte omgaan. Het bestuur van een noordelijk district in de Duitse stad Hamburg wil voorlopig geen nieuwe eengezinswoningen meer toestaan. De ruimte in de stad is beperkt, en met een groeiend aantal inwoners rijzen de huur- en koopprijzen de pan uit. “In Hamburg kost een eengezinswoning zo’n 800.000 euro. Vaak moeten huurders tot bijna de helft van hun inkomen aan huur spenderen, waardoor ze minder kunnen genieten van de charmes die een grootstad biedt. Hun dure woonst gaat dan ten koste van de levenskwaliteit en dat willen we in Hamburg-Nord vermijden”, aldus Werner-Boelz, de groene stadsdeelkantoorchef van het district in een interview aan De Standaard. Concreet kiest het stadsbestuur voor verdichting, en zal er enkel nog in de hoogte gebouwd mogen worden. Hoe meer wooneenheden op dezelfde oppervlakte, hoe lager de kosten voor leidingen en nutsvoorzieningen, zo redeneren de bestuurders.

De maatregel van Werner-Boelz kan rekenen op bijval van zijn collega-Groenen in het Duitse parlement. Anton Hofreiter, fractievoorzitter van De Groenen, sprak zich enkele dagen geleden nog uit over de kwestie tijdens een interview met Der Spiegel: “Eengezinswoningen verbruiken een groot oppervlak, veel bouwmateriaal en energie en leiden tot stadsuitbreiding waardoor ze meer verkeer genereren.” Het is volgens de politicus dan ook hoog tijd om het Duitse woonontwikkelingsbeleid radicaal te herzien. Ook een ander lid van de partij, Chris Kühn, verklaarde in de pers dat “de tijd van de nieuwbouw van eengezinswoningen voorbij is.”

“Populistisch en schijnheilig”

Maar of de rest van het land daarmee akkoord gaat, is nog maar de vraag. In politieke hoek regende het de laatste dagen kritiek aan het adres van de groene partij. Duitsers die een eigen huis willen bouwen, moeten die kans krijgen, vindt CDU-lid Christian Baldauf. Hij noemde het groene standpunt “Een voorbeeld van een ideologisch beleid dat anti-familie is.” Ook Sören Bartol, van de linkse sociaaldemocratische partij SPD, uit kritiek: “De Groenen hebben zichzelf opnieuw overtroffen met deze populistische en schijnheilige houding.”

Maar ook anderen zijn niet overtuigd. Lars Feld, een Duitse econoom, vindt dat de maatregel zijn doel voorbij schiet. “Mensen die al in huizen wonen, zouden profiteren omdat hun waarde waarschijnlijk aanzienlijk zou stijgen”, vertelde hij in Der Spiegel. “Dat zou leiden tot een afname van het aandeel mensen dat een eigen eigendom bezit, wat in Duitsland sowieso erg laag is in vergelijking met andere landen, omdat mensen gedwongen zouden worden om te huren. En dit zou net leiden tot grotere ongelijkheid.” In Duitsland bezit ‘maar’ 45 procent van de bevolking een eigen eigendom. Ter vergelijking: in België bedraagt dit aantal 69 procent.

Verkiezingen

Met de federale verkiezingen voor de deur, bestaat de kans dat het verbod op eengezinswoningen een belangrijk thema wordt dat mee het resultaat zal bepalen. Nochtans kon de partij van De Groenen een goed resultaat voorleggen in de peilingen, en zouden ze bovendien voor het eerst sinds 2005 kans maken om mee in de regering in te stappen.

