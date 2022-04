Een zwembad van 25 meter, een sauna en zelfs een eigen tuin: grootste jacht ter wereld in beslag genomen

Sveta’s hartbreken­de keuze: "Mijn ouders in veiligheid brengen of lichaam van mijn zoon ophalen nadat hij werd gedood door de Russen”

Toen ze vorig jaar Kerstmis vierden in het huis van Sveta’s ouders in Hostomel, had de familie Ivanov zich niet kunnen voorstellen welke tragedies 2022 in petto zou hebben. Een paar maanden later al zou haar zoon Sasha (18) worden doodgeschoten door de Russen. Het is dan dat de Oekraïense moeder voor een hartverscheurende keuze staat: het lichaam van haar zoon ophalen of haar ouders in veiligheid brengen.

