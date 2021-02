Een voetballer, een timmerman en een eigenares van een escortbureau: dit zijn de Nederlandse relschoppers

Deze explosieve cocktail liet het coronapro­test in Nederland ontsporen

26 januari De gewelddadige protesten in Nederland komen niet uit de lucht gevallen. Het kon alleen ontploffen omdat er al een explosieve cocktail was. In de shake: een sterke antivaxx-beweging die plots steun kreeg van rechtse complotdenkers. Voeg daarbij jongeren met een kort lontje die op rellen kicken, én een lakse overheid. “Veel te lang is er speelruimte gegeven aan complotdenkers.”