Eén verkeerd woordje maakt duizenden dopen ongeldig: pastoor uit Phoenix neemt ontslag

Tijdens zijn doopplechtigheden veranderde priester Andres Arango uit Phoenix telkens hetzelfde woordje. In plaats van “IK doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” zei hij, meer dan 20 jaar lang: “WIJ dopen u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Een kleine aanpassing, maar een wereld van verschil voor de katholieke Kerk. Het sacrament van de doop moet correct worden uitgevoerd volgens de voorschriften van het Vaticaan. ‘Wij’ in plaats van ‘Ik’ gebruiken maakt dan ook dat het doopsel ongeldig is voor de Kerk.

Priester Arango werd vorig jaar ‘betrapt’ tijdens een doopritueel in de Sint-Gregoriuskerk in Phoenix. De bescheiden aanpassing viel toen enkele kerkgangers op. Kerkleiders gingen de zaak nader onderzoeken en kwamen vorige maand tot de conclusie dat Arango de doopplechtigheden al heel zijn carrière niet volgens de regels had uitgevoerd. Iedereen die hij tot 17 juni 2021 had gedoopt in Phoenix en al degenen daarvoor in Brazilië en in San Diego, waren niet correct gedoopt.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de concrete gevolgen voor de ongeldig gedoopten zijn. Heeft dit een invloed op hun huwelijk, bijvoorbeeld? “Misschien. Helaas is er geen eenduidig antwoord. Er zijn een aantal variabelen als het gaat om geldige huwelijken”, schrijft het bisdom van Phoenix online. Het bisdom stelt anderzijds in diezelfde online antwoordenlijst dat “het doopsel de toegangspoort tot de andere sacramenten is” en dat “een ongeldig doopsel daarom alle volgende sacramenten ook ongeldig maakt”. Het gaat dan vooral over het vormsel, het huwelijk en de wijding tot priester. Die sacramenten zouden dus wel degelijk moeten worden overgedaan, te beginnen bij het doopsel zelf, volgens het bisdom. Dat roept de gelovigen ook op om de eucharistie niet te ontvangen “tot u geldig gedoopt bent”. Maar de eerste communie blijft geldig.

Andres Arango biedt in een verklaring zijn verontschuldigingen aan. “Het bedroeft mij te vernemen dat ik tijdens mijn ambt als priester ongeldige dopen heb verricht door regelmatig een onjuiste formule te gebruiken.” Arango is per 1 februari zelf opgestapt als pastoor van de Sint-Gregoriusparochie in Phoenix, maar blijft wel priester. Hij zal zich nu volledig wijden aan het helpen van wie hij ongeldig heeft gedoopt.