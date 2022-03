Een van ‘s werelds beste scherpschutters aangekomen in Oekraïne: “Het is als een brandweerman die alarm hoort afgaan. Ik moest gaan”

Hij heeft vrouw en kind achtergelaten in Canada en is woensdag onverschrokken de Oekraïense grens overgestoken. De 40-jarige ‘Wali’ - zijn nom de guerre - twijfelde geen moment toen hij hoorde dat ze een sniper zochten. “Ik moet helpen omdat hier mensen worden gebombardeerd, alleen maar omdat ze aansluiting zoeken bij Europa en niet Russisch willen zijn.”

De Canadees met Franse roots komt dus niet onbeslagen op het ijs. Integendeel, hij heeft een grote staat van dienst. De man vocht met de Canadese elitetroepen in Afghanistan en samen met de Koerden in Irak. Een sluipschutter van zijn eenheid verbrijzelde het wereldrecord van het verste dodelijke afstandsschot. Vanop liefst 3.450 meter schoot de sniper een IS-terrorist dood.

Wali legde uit aan ‘La Presse’ dat hij vrijdag werd benaderd door een vriend die al jaren humanitaire corridors organiseert in de Donbas-regio. “Hij vertelde me dat ze een sluipschutter nodig hadden.” En de Canadees kon die vraag niet negeren. “Het is als een brandweerman die het alarm hoort afgaan. Ik moest gaan.”

Hij laat zijn vrouw en zoontje achter, die volgende week zijn eerste verjaardag zonder hem moet vieren. “Ik weet het, het is gewoon vreselijk”, zegt hij. “Maar als ik de beelden van verwoesting in Oekraïne zie, is het precies of ik mijn zoon zie die in gevaar is en die lijdt.”

“Als ik een verwoest gebouw zie, denk ik aan de eigenaar die zijn pensioenfonds in rook ziet opgaan”, aldus Wali. “Ik ga daar om humanitaire redenen.”

Zijn vrouw, die om veiligheidsredenen gevraagd heeft om haar identiteit geheim te houden, verklaarde dat ze hem met tegenzin liet gaan. “Maar ik wist dat als ik hem niet had laten gaan, dat hem dat zou gebroken hebben”, zei ze. “Het zou zijn alsof je hem in de gevangenis had gestoken.”

Knuffels

Wali vertelde aan ‘CBC’ dat hij en drie andere voormalige Canadese soldaten die de reis samen met hem hadden gemaakt, werden begroet met hartelijke knuffels van Oekraïners nadat ze de grens waren overgestoken.”Ze waren zo blij om ons te zien”, vertelde hij. “Het is alsof we meteen vrienden zijn.”

Hij zei dat hij vanuit Polen de grens was overgestoken, tegen de stroom in van honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen die in de tegenovergestelde richting vluchtten. Voor Wali is het simpel. “Ik wil mensen helpen, zo eenvoudig is het.”

“Ik moet wel helpen omdat hier mensen worden gebombardeerd, alleen maar omdat ze aansluiting zoeken bij Europa en niet Russisch willen zijn.”

Het leven van Wali is plotsklaps veranderd: van computerprogrammeur in Canada naar het gevaar en de onzekerheid van de grootste oorlog in Europa in zeven decennia. Sinds hij in Oekraïne is, logeert hij samen met de andere veteranen in een huis. Ze overlopen de laatste stappen om aan te sluiten bij het internationale legioen.

Quote Een week geleden was ik nog dingen aan het programme­ren. Nu pak ik antitankra­ket­ten uit in een magazijn om echte mensen te doden... Dat is nu mijn realiteit.

“Een week geleden was ik nog dingen aan het programmeren”, zei hij. “Nu pak ik antitankraketten uit in een magazijn om echte mensen te doden... Dat is nu mijn realiteit.”

Volgens de Oekraïense autoriteiten hebben inmiddels al duizenden buitenlanders zich aangemeld voor het internationale legioen na de oproep van de Oekraïense president Volodymir Zelensky. Ook minstens 50 Belgen staan klaar om mee te vechten in Oekraïne.

