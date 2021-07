Een van laatste overlevenden van vrouwenorkest Auschwitz overleden

Bejarano werd geboren in Saarlouis, toen Frans grondgebied, als dochter van de cantor in de Joodse gemeenschap. In april 1943 werd ze gedeporteerd naar Auschwitz, om uiteindelijk te belanden in het kamp van Ravensbrück omdat haar grootmoeder christen was. In Auschwitz werd ze gerekruteerd als accordeonspeelster, hoewel ze tot dan enkel piano gespeeld had. Haar ouders en zus werden vermoord door de nazi's.