Een van grootste kopermijnen ter wereld stilgelegd vanwege aanhoudende onrust in Peru

Twee doden bij rellen tussen betogers en politie in Peru

Na de rellen van woensdag tussen manifestanten en de politie in Macusani, een stad in het zuiden van Peru, is een tweede dode gevallen. Dat maakte het kantoor van de Ombudsman van de Republiek bekend. Woensdag liet het ziekenhuis San Martin de Porres de Macusani al weten dat er minstens één dodelijk slachtoffer was.

19 januari