Eén van gesneuvelde Amerikaanse militairen zou binnen drie weken voor het eerst vader worden: “Rylee zou de beste papa van de wereld geworden zijn”

De oproep kwam, en hij was weg. Of het nu voor een buitenlandse missie, een bewakingsopdracht of een oefenkamp was: hij liet alles vallen, trok zijn camouflagepak aan en reed naar de militaire kazerne van San Diego. Maar twee weken geleden, toen zijn overste hem opriep om naar Afghanistan te vertrekken, twijfelde Rylee McCollum even. De 20-jarige korporaal van de marine keek even naar zijn vrouw Jiennah. Het koppel was eerder dit jaar, op Valentijnsdag, getrouwd en verwacht half september hun eerste kindje. Nu naar Afghanistan vertrekken, betekende mogelijk ook de geboorte missen – en dat wilde Rylee absoluut vermijden. Zijn overste merkte zijn aarzeling, en stelde de korporaal gerust: “Geen zorgen, McCollum, we zijn zéker terug thuis tegen dat de baby geboren wordt.” En dus was Rylee weg, naar Afghanistan.