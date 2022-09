Een van Europa's grootste witwassers opgepakt in Spanje

De politie kon hem afgelopen maandag arresteren in de Zuid-Spaanse stad Malaga, na een internationale politiesamenwerking waar ook de Nederlandse politie aan heeft bijgedragen. Naast de hoofdverdachte zijn nog drie handlangers vastgezet, twee in Spanje en een in het Verenigd Koninkrijk. In beide landen werden in totaal 11 woningen doorzocht.

De hoofdverdachte werd door Europol beschouwd als een belangrijk doelwit vanwege zijn betrokkenheid bij een aantal spraakmakende strafzaken in heel Europa. In april van dit jaar werden de man en zijn bedrijf nog door het Amerikaanse ministerie van Financiën aangeduid voor het verlenen van steun aan de beruchte Ierse Kinahan-clan, een van de grootste georganiseerde misdaadgroepen ter wereld.

Witwassen

De in Spanje gevestigde hoofdverdachte en zijn medewerkers vormden een internationaal netwerk dat in staat was tot 350.000 euro per dag wit te wassen. De mannen waren verantwoordelijk voor het verzamelen van grote hoeveelheden contant geld van criminele organisaties, die ze vervolgens zouden ‘leveren’ aan andere criminele organisaties in andere landen.

Het geld werd overgemaakt met behulp van ondergronds bankieren - het zogenaamde hawala-systeem - een informele methode om geld over te maken zonder dat er daadwerkelijk geld wordt verplaatst. In de loop van het onderzoek, dat 1,5 jaar duurde, zouden de verdachten met deze methode ruim 200 miljoen euro hebben witgewassen.

Wodka op luxe feesten

De belangrijkste leden van de organisatie in Spanje hadden een merk wodka gecreëerd om de bron van hun inkomsten te verhullen. Ze zorgden ervoor dat het wodka-merk succes uitstraalde door het te verkopen op luxe feesten aan de Costa del Sol en het te promoten in dure reclames. In werkelijkheid was het merk veel minder succesvol, aldus de Spaanse politie.

Op soortgelijke wijze hadden ze ook een bedrijf opgericht in het Verenigd Koninkrijk, dat afhankelijk was van een ander bedrijf gevestigd in Gibraltar, om de ware identiteit te verbergen van de beheerders van de bedrijven die werden gebruikt om de illegale winsten wit te wassen met behulp van het hawala-systeem.

Volledig scherm Een onopvallend busje met een speciaal verborgen compartiment voor grote hoeveelheden cash geld. © Guardia Civil/Europol

Auto’s vol geld

Een van de gearresteerde verdachten was een autodealer. Hij was verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van voertuigen aan de criminele organisatie waarin hij speciale verborgen compartimenten had gebouwd om de grote hoeveelheden cash geld onopgemerkt te vervoeren.

De bal ging aan het rollen toen de Spaanse Guardia Civil begin 2021 een reeks acties uitvoerde die leidden tot de inbeslagname van 200 kilo cocaïne en 500.000 euro cash in voertuigen die waren uitgerust met verborgen compartimenten en eigendom zijn van de bende. Vanwege het internationale karakter kwam de zaak snel bij Europol terecht en kwam het tot een internationale politiesamenwerking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.