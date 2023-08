Een van de laatste beelden van Prigozjin: “Wie wil weten of ik nog leef: ja, het gaat goed met mij”

Er is een nieuw filmpje opgedoken met Jevgeni Prigozjin in de hoofdrol. De inhoud doet vermoeden dat het om een van de laatste beelden van de Wagner-leider gaat. Ironisch genoeg haalt hij daarin zelf de speculaties over zijn dood aan.

“Wie wil weten of ik nog leef en hoe ik het stel: het is nu weekend, de tweede helft van augustus 2023. En ik zit in Afrika. Voor zij die graag discussiëren over mijn eliminatie, privéleven, inkomen of andere dingen: het gaat goed met mij”, klinkt het in het korte filmpje. De beelden werden vrijgegeven door het Telegram-kanaal dat gelinkt wordt aan de Wagner-groep.

De locatie en de datum van de beelden konden niet geverifieerd worden. De camouflagekleding, de hoed en het uurwerk aan zijn rechterhand komen wel overeen met een filmpje dat op 21 augustus gemaakt werd. Die beelden kwamen volgens hem ook uit Afrika.

Besef

De verwijzing naar het weekend impliceert dat de video op 19 of 20 augustus ingeblikt werd. Op 23 augustus - drie of vier dagen later dus - kwam Prigozjin samen met enkele andere Wagner-figuren en bodyguards om in een vliegtuigcrash.

De Wagner-leider besefte als geen ander dat zijn leven in gevaar was. Hij stelde zich vaak kritisch op tegenover de Russische legertop en leidde zelfs even een gewapende opstand.