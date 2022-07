Een van de grootste mysteries van Australië ontrafeld: professor beweert identiteit van Somerton-man te hebben ontdekt

Derek Abbott is professor aan de Universiteit van Adelaide en houdt zich al tientallen jaren bezig met één van de grootste mysteries van Australië. Abbot beweert dat de man die in 1948 op één van de stranden van de stad werd gevonden, Carl ‘Charles’ Webb was. Webb was een elektrisch ingenieur en instrumentenmaker die in Melbourne werd geboren in 1905. Hij was de jongste van zes broers en zussen.

Abbott werkte samen met de befaamde Amerikaanse genealoog Colleen Fitzpatrick om het lichaam van ‘de Somerton-man’ te identificeren als Webb. Met behulp van DNA-sequenties zegt Abbott dat hij en Fitzpatrick in staat waren het laatste stukje van een puzzel te vinden dat historici, amateurspeurneuzen en samenzweringstheoretici al meer dan zeventig jaar in de ban houdt. De politie van Zuid-Australië en Forensic Science South Australia hebben de bevindingen van Abbott en Fitzpatrick nog niet geverifieerd.

Via het haar

Maar uiteindelijk beweert Abbott dat ze de identiteit van de man hebben kunnen vaststellen via het haar van de man, dat vastzat in een gipsen dodenmasker dat eind jaren veertig door de politie was gemaakt. Die haren kreeg Abbott tien jaar geleden al van de Australische politie. Het haar werd jarenlang onderzocht door een team van DNA-experts aan de Universiteit van Adelaide, die de DNA-informatie leverden waarmee Abbott en Fitzpatrick het speelveld verder konden verkleinen.

Stamboom

In maart zei Abbott dat hij Webb’s naam al had vastgesteld door jaren van nauwgezet werk met Fitzpatrick om een complexe stamboom van ongeveer 4.000 namen op te bouwen die leidde naar Webb, wiens overlijdensdatum niet was vastgelegd. “Door deze stamboom in te vullen, slaagden we erin een verre neef aan moeders kant te vinden”, zei Abbott toen.

Op 23 juli hebben ze het DNA van het haar vergeleken met DNA-tests van verre verwanten van Webb. “Het is als één van die folkloremysteries die iedereen wil oplossen en het is ons gelukt”, zegt Fitzpatrick, die andere cold cases heeft onderzocht, waaronder de verdwijning van Amelia Earhart in 1937 . “Het voelde net alsof ik op de top van de Mount Everest stond”, zegt Abbott over het moment dat ze de duidelijke DNA-match maakten.

Hoewel deze ontdekking het mysterie van de Somerton-man lijkt af te sluiten, roept de schijnbare bevestiging van Webb’s naam nog veel meer vragen op over wie hij was — en vooral hoe hij stierf. Zo waren er vreemde aanwijzingen in verband met de zaak, waaronder de laatste woorden van een Perzisch gedicht dat in zijn zak werd gevonden en wat een in een boek gekrabbelde oorlogscode leek te zijn, die jarenlang speculaties uitlokte dat hij een spion was.

Toxicologisch onderzoek

Voor Fitzpatrick zijn er nu meer vragen te beantwoorden. “Ik ben echt zeer geïnteresseerd in het helpen oplossen van het mysterie van hoe hij stierf”, zegt ze. “Ik zou graag hebben dat er een toxicologisch onderzoek plaatsvindt. En ik zou graag willen weten wat er met Dorothy (de ex-vrouw van Webb, red.) is gebeurd.” Abbott zegt dat ze ervan overtuigd zijn dat ze hun man hebben gevonden. “Bij zoiets als dit, kun je maar 99,999% zeker zijn dat het klopt”, zegt hij. “Er kunnen altijd vreemde dingen gebeuren.”

Wie was de Somerton-man?

Het mysterie van de Somerton man begon in de vroege uren van 1 december 1948, toen strandgangers een lichaam vonden op het strand van Somerton in Adelaide. De man was goedgebouwd, ongeveer 40 tot 50 jaar oud, 1,80 meter lang en had grijs-blauwe ogen en gemberbruin haar dat aan de zijkanten grijs werd. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich, waardoor de politie naar andere aanwijzingen moest zoeken, volgens een onderzoek dat in de jaren na zijn dood werd gehouden door rechercheurs die de zaak wilden sluiten.

In zijn zakken vonden ze kaartjes die erop wezen dat hij de dag ervoor de trein naar het treinstation van Adelaide had genomen en een koffer had ingecheckt in de bagageruimte van het station. De koffer bevatte kleding waarvan de etiketten waren afgescheurd, en de politie vertelde het onderzoek dat een kleermaker dacht dat zijn jas van Amerikaanse afkomst was. Ondanks deze aanwijzingen leverde de koffer ook geen naam op, zo hoorde het onderzoek.

Gedicht in broekzak

De vingerafdrukken en foto van de man werden de hele wereld rondgestuurd, onder meer naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Engelssprekende landen in Afrika. In een brief van januari 1949, ondertekend door FBI-directeur John Edgar Hoover, werd bevestigd dat de VS in hun bestanden geen overeenkomst hadden gevonden voor zijn vingerafdrukken, zo werd tijdens het onderzoek vernomen.

Misschien wel de meest verbijsterende aanwijzingen kwamen enkele maanden nadat het lichaam was gevonden. Een patholoog onderzocht zijn kleding opnieuw en vond een verborgen zak met daarin een opgerold stuk papier met de woorden “Tamam Shud”, wat “het einde” of “voltooid” betekent in het Perzisch.

Het zijn de laatste woorden van het gedicht “De Rubaiyat,” van de 11e eeuwse Iraanse polymaat Omar Khayyam, en ze waren gescheurd uit een boek dat later bij de politie werd ingeleverd. Een niet met name genoemde man zei dat hij het boek op 30 november, de dag voor de dood van de Somertonaar, in zijn auto had gevonden. De man had geen verdere informatie, maar het boek leverde nog meer verbijsterende aanwijzingen op.

In 1949, toen niemand zich meldde om het lichaam te identificeren, werd het gebalsemd en werd er een gipsafdruk gemaakt van het gezicht van de man, als een fysieke herinnering aan wie hij was. Een beetje haar kwam per ongeluk vast te zitten in het gips, waardoor wat DNA bewaard bleef, terwijl de rest van zijn lichaam begraven werd.