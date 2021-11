Een van de betrokken vrouwen wil niet langer getuigen in Berlusconi-proces

In het corruptieproces tegen de vroegere Italiaanse premier Silvio Berlusconi ziet een vrouw af van haar voornemen om te getuigen over de bunga bunga-feestjes, zo hebben de persbureaus Ansa en Adnkronos vrijdag gemeld.

Berlusconi moet zich in de rechtbank in Milaan verantwoorden voor de beruchte bunga bunga-feestjes met jonge vrouwen. Er vonden al twee eerdere rechtszaken plaats, die in Italië bekendstaan als "Ruby" en "Ruby bis", naar de escorte die betrokken was in de zaak.

In de lopende zaak, "Ruby ter" wordt de leider van de conservatieve partij Forza Italia beschuldigd van het omkopen van getuigen die op zijn vraag valse getuigenissen zouden hebben afgelegd. De rechtbank in Milaan verklaarde vorige week de getuigenissen van verscheidene vrouwen onbruikbaar.

De volgende zitting in de zaak is op 17 november, maar één van de betrokken vrouwen wil niet langer getuigen. Eerder had het voormalige model volgens Ansa en Adnkronos verzekerd dat ze "de waarheid" zou vertellen over de avonden in de villa in Arcore. Mogelijk moet de zitting uitgesteld worden, aldus Adnkronos.

Een rechtbank in Siena, waar Berlusconi zich voor gelijkaardige feiten moest verantwoorden, had de vroegere Italiaanse premier in oktober nog vrijgesproken.