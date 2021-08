Een van bekendste monumenten ter ere van kolonialisme beklad in Lissabon

Een van de bekendste monumenten in de Portugese hoofdstad Lissabon is beklad. Het monument, genaamd Padrao dos Descobrimentos, in de vorm van een schip staat symbool voor het koloniale verleden.

Net zoals verschillende omstreden standbeelden in ons land, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is een bekend monument ter ere van het kolonialisme in Lissabon beklad. “Door verblind door geld te varen verdrinkt de mensheid in een bloedrode zee”, zo stond op het monument in rode letters te lezen.

Het Padrao dos Descobrimentos in Santa Maria de Belém is een van de meest populaire bezienswaardigheden in Lissabon. Het staat op de kade van de rivier de Taag. Op het monument worden Hendrik de Zeevaarder met tientallen figuren afgebeeld zoals Vasco da Gama, de ontdekker van de zeeroute naar India.

De burgemeester van Lissabon, Fernando Medina, meldt dat het monument intussen alweer werd schoongemaakt. “Het beste antwoord aan zij die het patrimonium vandaliseren is de onmiddellijke schoonmaak”, klinkt het op Twitter.

Het is niet de eerste keer dat in Lissabon beelden ter ere van het kolonialisme onder de verf zitten. Eerder werd ook al een beeld van een katholieke missionaris beklad die in de zeventiende eeuw de oorspronkelijke bevolking van Brazilië wou bekeren.

