Eén ton cocaïne vermomd als aardappelen en kroketten in beslag genomen

Bestuur­ders tanken massaal benzine voor amper 17 cent per liter, manager tankstati­on ontdekt zijn fout pas de volgende ochtend

Bij een tankstation in Rancho Cordov in de Amerikaanse staat Californië braken vorige week bijna rellen uit nadat de manager van een tankstation per ongeluk een verkeerde prijs had ingevoerd. Hierdoor konden klanten hun auto's voltanken voor een bedrag dat tien keer lager lag dan de werkelijke prijs.

11:21