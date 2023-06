Een steenrijke zakenman, zijn zoon en een Britse miljardair: wie waren de passagiers van Titan?

In totaal waren er vijf mensen aan boord. Een van hen was de Britse miljardair Hamish Harding (58). Hij was niet aan zijn proefstuk toe. Zo behaalde hij drie vermeldingen in het ‘Guinness Book of Records’. Toch stond Harding niet te boek als een waaghals, wel als een avonturier die zich bewust was van de risico’s. Dat had allicht te maken met zijn wetenschappelijke achtergrond: hij studeerde aan de Universiteit van Cambridge, waar hij diploma’s haalde in de natuurwetenschappen en chemische technologie.

De miljardair deed al twintig jaar succesvol zaken in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was oprichter van een internationale luchtvaartmakelaar met hoofdkantoor in Dubai. Vorig jaar was hij één van de zes astronauten die naar de ruimte gingen op de vijfde bemande vlucht van Blue Origin. Hij was bovendien goed bevriend met astronaut Buzz Aldrin (93), die hij in 2016 vergezelde naar de Zuidpool, meteen de oudste persoon op Antarctica. Ook daar zag hij mogelijkheden om geld te verdienen: Harding was bezig met een project om een lijndienst voor zakenjets op poten te zetten naar de Zuidpool. Harding was gehuwd met Linda met wie hij een zoon had. Hij had daarnaast ook nog een zoon uit een eerder huwelijk.

Ook de steenrijke Brits-Pakistaanse zakenman en bedrijfsconsulent Shahzada Dawood (48) en zijn zoon Suleman (19) tekenden voor het avontuur met de duikboot. Shahzada werd geboren in Pakistan, maar verhuisde naar het Verenigd Koninkrijk waar hij rechten studeerde aan de Universiteit van Buckingham. Hij groeide uit tot vicevoorzitter van een van Pakistans grootste conglomeraten, Engro Corporation, met investeringen in kunstmest, voertuigproductie, energie en digitale technologieën. Hij staat online vermeld als donateur van het SETI Instituut, een Californische non-profit die onderzoek doet naar “buitenaards leven en intelligentie in het universum”.

Dawood woonde in Engeland met zijn vrouw, Christine, en kinderen Suleman en Alina. De ondernemer was een bekende van koning Charles en werkte samen met goede doelen als de Prince’s Trust International en The British Asian Trust. Shahzada’s interesses omvatten natuurfotografie, tuinieren en ‘het verkennen van natuurlijke habitats’, terwijl zoon Suleman een fan is van sciencefictionliteratuur, aldus een verklaring van de Dawood Group.

Daarnaast was Stockton Rush (61), de oprichter en CEO van OceanGate Expeditions dat de expedities met Titan uitvoerde, aan boord. Rush is tevens mede-oprichter van de OceanGate Foundation, een non-profitorganisatie die nieuwe technologieën wil inzetten voor ontdekkingen in maritieme wetenschap, geschiedenis en archeologie. Hij was ooit de jongste piloot (18) die het brevet haalde om op een DC-8 te mogen vliegen. “Een deel van wat we doen, is mensen laten beseffen dat het grootste deel van de menselijke geschiedenis onder water ligt”, zei hij in een interview. De steenrijke zakenman raakte in opspraak vanwege een uitspraak over veiligheidsregels. Tijdens de bouw van Cyclops 1, een eerdere versie van de nu vermiste onderzeeër had hij een officiële inspectie geweigerd omdat zijn vaartuig “innovatieve kenmerken had die buiten de bestaande standaarden vielen".

Tot slot bestuurde de Franse duikbootpiloot Paul-Henry Nargeolet (77) het schip. Nargeolet was een gepensioneerde Franse marinecommandant die daarvoor zowel diepzeeduiker was als kapitein van een mijnenveger. Hij stond in eigen land dan ook bekend als ‘Monsieur Titanic’, dé Franse expert op het gebied van de Titanic. Hij bezocht het wrak van de Titanic al diverse keren en was ook betrokken bij de eerste expeditie in 1987. In een interview in 2020 met ‘France Bleu Radio’ sprak hij over de gevaren van diepzeeduiken en zei: “Ik ben niet bang om dood te gaan, ik denk dat het ooit zal gebeuren.” In een interview met een Ierse krant zei hij onlangs: “Als je 11 meter of 11 kilometer naar beneden bent en er gebeurt iets ergs is het resultaat hetzelfde. Als je in heel diep water bent, ben je dood voordat je je realiseert dat er iets gebeurt, dus het is gewoon geen probleem”.

