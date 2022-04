Eén school, 103 hersentumoren: medisch mysterie veroorzaakt opschudding in VS

Een middelbare school in de staat New Jersey vormt het middelpunt van een medisch mysterie dat opschudding veroorzaakt in de Verenigde Staten. Bij 103 mensen die daar naar school gingen, is een zeldzame hersentumor vastgesteld. De Amerikaan Al Lupiano (50) bracht de bal aan het rollen.

De zaak kwam op gang toen in augustus 2021 bij de vrouw van AL Lupiano, Michele, een hersentumor werd vastgesteld. De Amerikaan had 22 jaar geleden precies dezelfde tumor gehad. Volgens zijn artsen was er slechts één kans op 1 miljard dat zoiets kon gebeuren.

Maar dat is niet alles: op dezelfde dag als bij zijn vrouw (in augustus vorig jaar) vonden de artsen ook een hersentumor bij zijn zus Angela DeCillis (44). Drie mensen, drie keer een zeldzame tumor.

Quote Het is alsof drie mensen op dezelfde dag door de bliksem worden getroffen. Al Lupiano

“Het is alsof drie mensen op dezelfde dag door de bliksem worden getroffen”, zei Lupiano in een interview met NJ.com. Zijn zus is in maart aan de ziekte gestorven. Hij beloofde haar op haar sterfbed om de volledige waarheid te vinden. “Ik zal niet rusten vooraleer ik alle antwoorden gevonden heb.”

Vervolgens kwam Lupiano te weten dat er 14 jaar eerder een soortgelijk geval was in Woodbridge van twee zussen die hersentumoren ontwikkelden met een tussenpoos van acht dagen.

Op dat moment kreeg Al Lupiano het schokkende besef dat ze alle vijf waren afgestudeerd aan de Colonia High School - een middelbare school opgericht in 1967, met 1.300 leerlingen.

Lupiano bleef verder spitten en kwam steeds meer gevallen tegen. “Ik dacht bij mezelf: wat is hier aan de hand? En zouden er nog meer gevallen zijn?”

Facebook

Uiteindelijk deelde hij zijn bevindingen op Facebook en kreeg berichten van zieken die ofwel naar die school waren geweest of daar werkten. Zo verzamelde Lupiano 103 gevallen op zes weken tijd. De overgrote meerderheid van hen studeerde af tussen 1975 en 2000. Al was er ook iemand die in 2014 was afgestudeerd.

“Dit is een belangrijke ontdekking”, zei Sumul Raval, een neuroloog uit New Jersey die gespecialiseerd is in hersentumoren. “Normaal is er op een middelbare school geen sprake van straling. Tenzij er iets aan de hand is in het gebied waar we niets vanaf weten”, stelde Raval. Hij riep op om de hele zaak onmiddellijk te onderzoeken.

Quote Er kan hier een echt probleem zijn en onze bewoners verdienen het te weten of er een gevaar is. We maken ons allemaal zorgen en willen deze zaak tot op de bodem uitzoeken. Dit is zeker niet normaal Burgemeester John McCormac

“Er kan hier een echt probleem zijn en onze bewoners verdienen het te weten of er een gevaar is. We maken ons allemaal zorgen en willen deze zaak tot op de bodem uitzoeken. Dit is zeker niet normaal”, reageerde John McCormac, de burgemeester van Woodbridge.

Op de grond waar de school is gebouwd, stond vroeger een bos. Mogelijk is er voor de bouw vervuilde grond aangevoerd. “Maar we hebben geen gegevens van 55 jaar geleden”, aldus McCormac.

Uraniumerts

Lupiano heeft zelf een theorie ontwikkeld. Op 20 kilometer van de school was een fabriek waar uraniumerts werd geplet, gedroogd en verpakt om te vervoeren voor de ontwikkeling van de atoombom.

Hij beweert dat een deel van de verontreinigde grond van dat terrein is verwijderd nadat de fabriek in 1967 werd gesloten - en dat is hetzelfde jaar waarin de Colonia High School werd gebouwd. Lupiano vraagt ​​zich af of een deel van de verontreinigde grond op de een of andere manier op het schoolterrein is terechtgekomen.

Op het 28 hectare grote schoolterrein worden vanaf dit weekend diverse radiologische onderzoeken uitgevoerd.

Al Lupiano is ervan overtuigd: “Het kan geen toeval zijn.”