Eén schamel lichtpuntje: Russen willen “blijven praten”

Nederland­se politie neemt nabij Maastricht pantserwa­gens met munitie in beslag

De marechaussee, de op militaire leest geschoeide Nederlandse politie, heeft vandaag op de snelweg A2 bij Gronsveld, ten zuiden van Maastricht in het zuidoosten van Nederland, twee pantserwagens in beslag genomen. Ook de truck met trailer die de pantserwagens vervoerde, is in beslag genomen. De bestuurder is aangehouden.

10 maart