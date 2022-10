Eén op de drie tankstations in Frankrijk kampt met brandstoftekort wegens stakingen

Oekraïense Alla (52) getuigt over traumati­sche foltering door Russische soldaten: “Ik kerfde in de muren wat ze met me deden”

In een aangrijpende getuigenis vertelt Alla, een 52-jarige Oekraïense vrouw, over hoe ze tien dagen gevangen werd genomen door Russische soldaten in de stad Izjoem, in de Oost-Oekraïense provincie Charkiv. De vrouw deed haar verhaal bij de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’. Ze vertelt onder meer hoe de Russen haar meermaals verkrachtten en folterden. Uit angst om te sterven, kerfde Alla beschrijvingen van de mishandelingen in de muren. “Als mijn zoon me dan zou zoeken, zou hij die lezen en weten dat ik daar gestorven was”, aldus Alla.

