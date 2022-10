Een ongeval in het water, of tegen hun wil meegenomen? Nederland in de ban van de verdwijning van Hebe (10) en Sanne (26)

Franse justitie: 12-jarig dood meisje in koffer is verkracht en vermoord

Justitie in Frankrijk gaat ervan uit dat Lola, het 12-jarige meisje dat vrijdag dood werd gevonden in een koffer in Parijs, is verkracht, gefolterd en vermoord. De hoofdverdachte in de zaak in staat van beschuldiging gesteld. Dat heeft een gerechtelijke bron meegedeeld aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

17 oktober