Eén mysterie opgelost: man die monoliet weghaalde uit woestijn in Utah geeft verklaring

De metalen zuil werd op 18 november per toeval ontdekt door de bemanning van een helikopter die boven het gebied vloog. Niemand die wist waar het object vandaan komt, of van wie het is. De monoliet ging het wereldwijde web rond en trok de aandacht van heel wat nieuwsgierigen. Het ‘Department of Public Safety’ (DPS) weigerde de exacte locatie van het object bekend te maken om te vermijden dat mensen zich zouden wagen aan een gevaarlijke expeditie in de woestijn van Utah, maar al snel vonden heel wat avonturiers hun weg naar het mysterieuze bouwwerk.

Ook de Amerikaanse fotograaf Ross Bernards trok vrijdag met een aantal vrienden van Colorado naar de woestijn in Utah. Hij beschrijft hoe het gezelschap na een rit van 6 uur richting ‘middle of nowhere’ rond 19 uur in de buurt kwamen, en daarbij een “zee van auto’s” moesten passeren. Uiteindelijk hadden ze geluk, want eens bij de monoliet aangekomen, hadden ze het mysterieuze bouwwerk voor zich alleen. Bernards en zijn vrienden leefden zich uit met het maken van foto’s in het maanlicht. Pas na 1 uur en 40 minuten, hoorden ze andere mensen naderen. “We overweegden om zelf te vertrekken, zodat ook zij de plek voor zichzelf konden hebben. Het was op dat moment 20.40 uur”, schrijft de fotograaf.

“Laat geen afval achter”

Er doken vier mannen op, die meteen richting monoliet stapten en er een stevige duw tegen gaven. Op dat moment helde de monoliet al richting een kant. “Dit is waarom je geen afval achterlaat in de woestijn”, verklaarden ze aan Bernards en vrienden. Amper 8 minuten later was de monoliet volledig uit elkaar gehaald en afgevoerd met een kruiwagen. “Laat niets achter", luidde het dwingende advies nog, voor de mannen opnieuw verdwenen.

De fotograaf, die de laatste foto’s van de monoliet kon maken, vindt dat de mannen er goed aan deden om de monoliet weg te halen. Hij omschrijft hoe het gezelschap de nacht doorbracht op de plek waar de monoliet had gestaan, om de volgende ochtend minstens 70 auto’s (en een vliegtuig) te zien arriveren. “Auto’s parkeerden overal in het delicate woestijnlandschap. Niemand volgde een pad, van overal kwamen mensen en het landschap werd daarbij permanent aangetast”, klinkt het.

Intussen dook op TikTok een filmpje op van de ‘daders’. Sylvan Christensen plaatste de beelden waarop te zien is hoe de monoliet wordt weggedragen. De man uit Utah verklaarde de actie niet veel later in de lokale media. “We zijn er niet trots op", klinkt het. Hij beschrijft hoe de omgeving in de woestijn van Utah te lijden had onder de massale aandacht voor de monoliet. “Mensen arriveerden per auto, bus, helikopter, vliegtuig, trein, moto en e-bike, en er is niet eens een parkeerplaats”, aldus Christensen. Hij klaagt aan dat de omgeving vol ligt met menselijke uitwerpselen, en vindt dat mensen zich meer bewust moeten zijn van hun impact op de natuur en de regels die daar gelden. “Want als je dat zou doen, dan zou je weten dat de woestijn intrekken en de monoliet filmen zonder toestemming om het gebied te gebruiken, ook een overtreding is", klinkt het.

De lokale autoriteiten, die aanvankelijk verklaarden geen onderzoek te zullen instellen naar het verdwijnen van de monoliet, lijken intussen van mening te zijn veranderd. Zij zullen nu samenwerken met het bureau voor landschapsmanagement voor verder onderzoek, klinkt het.

Waar de monoliet vandaag kwam, en wie hem in de woestijn plaatste, blijft voorlopig een raadsel.