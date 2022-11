Een koopje? Voor 260.000 euro kan dit Spaanse dorp van jou zijn

Waarom een appartement in Spanje kopen als je een heel dorp voor dezelfde prijs kan krijgen? Wie ervan droomt om onder de Spaanse zon te vertoeven, kan misschien wel de nieuwe eigenaar van Salto de Castro, een dorp in het noordwesten van het land, worden. En dat voor ‘amper’ 260.000 euro.

De koper van Salto de Castro zal 44 woningen, een kerk, een hotel, een school, een openbaar zwembad en een oude politiekazerne op zijn of haar naam hebben staan. Wat het dorp echter niet heeft, is inwoners. Zo is Salto de Castro al meer dan drie decennia godverlaten.

De huidige eigenaar van Salto de Castro, en man van in de 80, kocht het dorp in het jaar 2000 met de bedoeling om het in een toeristische trekpleister te transformeren. Door de economische crisis werd het plan echter nooit uitgevoerd. “De eigenaar zou het project toch graag realiteit zien worden”, vertelt investeerder Ronnie Rodríguez.

Ook interesse uit België

Op de website van het vastgoedbedrijf Idealista, waarop het dorp te koop staat, vertelt de huidige eigenaar dat hij “het onderhoud van het dorp niet meer aankan”. Volgens Rodríguez hebben al honderden mensen, onder meer uit Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk én België, interesse getoond. “Eén potentiële koper heeft zelfs al een bod gedaan”, klinkt het.

Salto de Castro werd begin jaren 50 gebouwd door het Spaanse elektriciteitsbedrijf Iberduero om gezinnen van arbeiders die het nabijgelegen stuwmeer bouwden te huisvesten. Na de voltooiing van het meer verhuisden de meeste gezinnen en tegen 1980 liep het dorp helemaal leeg.

Investering van 2 miljoen euro

Hoewel het dorp ‘maar’ 260.000 euro kost, zou de nieuwe eigenaar naar schatting 2 miljoen euro moeten investeren om het weer helemaal te laten opleven en er zelf ook wat aan te verdienen.

Het is niet de eerste keer dat een dorp te koop wordt gezet. Zo konden liefhebbers het Schotse spookdorp The Old Village of Lawers vorig jaar voor amper 146.000 euro op de kop tikken. In Frankrijk waagde een Brits koppel de stap dan weer met de aankoop van het gehucht La Buslière in de regio Normandië.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.