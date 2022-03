“Een klap voor de elite”: EU verbiedt export van luxegoederen naar Rusland

Russische staatstele­vi­sie toont de ene talkshow na de andere, maar het woord ‘oorlog’ is verboden: “Mensen lijken nerveus om van script af te wijken”

Sinds de nieuwe mediawet van president Poetin hebben een aantal onafhankelijke mediakanalen de handdoek in de ring gegooid, en ook sociale media als Facebook en Twitter zijn sinds het begin van de Russische invasie geblokkeerd in het land. Het gevolg is dat Russen enkel te zien krijgen wat de officiële staatsmedia vertellen over de “militaire operatie”. Een journaliste van het Amerikaanse magazine ‘The Atlantic’ keek een week lang mee, en beschrijft een eindeloze optocht van Poetingezinde gasten in talkshows.

