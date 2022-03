Een journalist die schreef dat het Poetins geheime legertje is, viel dood uit het raam. Maar wat is de Wagner Groep dan wel?

OVERZICHT. Brand in grootste kerncentra­le van Europa na Russische beschietin­gen, VS leggen ‘hotline’ met Rusland in. Dit gebeurde afgelopen nacht in Oekraïne

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, die in het zuidoosten van Oekraïne ligt, is vannacht brand uitgebroken na beschietingen door Russische troepen. De Oekraïense president Zelenski beschuldigde Moskou daarop van “nucleaire terreur”, terwijl de Britse premier Johnson een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd heeft. Om militaire incidenten te voorkomen heeft de Amerikaanse regering een ‘hotline’ met Rusland ingelegd. Intussen vraagt Oekraïne opnieuw om een no fly-zone boven het land. Meerdere onafhankelijke internationale media zijn in delen van Rusland inmiddels niet of moeilijk toegankelijk.

5:45