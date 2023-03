Een jaar na gruwelijk bloedbad in Boetsja: “Oekraïne zal schuldigen nooit vergeven”

Vier bankiers in Zwitser­land veroor­deeld voor helpen goede vriend van Poetin, ook bekend als “Poetins portemon­nee”

Vier bankiers zijn in Zwitserland veroordeeld voor het helpen van een goede vriend van de Russische president Vladimir Poetin. De concertcellist Sergej Roldoegin maakte miljoenen Zwitserse franken over via de Gazprombank in Zürich, maar aanklagers denken dat dat geld niet van Roldoegin zelf was. De man wordt door de Zwitsers "Poetins portemonnee” genoemd.