Een jaar geleden verdween de Franse Yann (25) tijdens een soloreis in Egypte, zijn familie zoekt nog steeds antwoorden

Een jaar geleden raakte de 25-jarige Franse student Yann Bourdon vermist tijdens een reis in Egypte. De avontuurlijke jongeman vertrok in de zomer van 2020 alleen op wereldreis. Een jaar later, in de zomer van 2021, vernam Yanns familie voor de laatste keer nieuws van hem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de twintiger. Nu, ongeveer twee jaar nadat Yann thuis vertrok, roept zijn familie getuigen op naar voren te treden.

De 25-jarige Yann vertrekt in de zomer van 2020 op een lange reis. Nadat hij Litouwen, Macedonië, Kroatië, Koerdistan en Turkije heeft bezocht, komt hij eind juli aan in Sharm El-Sheikh in Egypte. Op 27 juli 2021 arriveert de student in Caïro, de hoofdstad van het Noord-Afrikaanse land. Yann overnacht in een jeugdherberg in de buurt nadat een politieagent hem daar afzet. Op 4 augustus stuurt hij voor de laatste keer een e-mail naar zijn zus waarin hij zijn avonturen van de afgelopen dagen vertelt. Sindsdien lijkt de twintiger van de aardbol verdwenen.

De familie panikeert niet onmiddellijk. Wanneer Yanns moeder op haar verjaardag midden september geen bericht van haar zoon krijgt, begint het gezin zich pas zorgen te maken. “Yann vergeet nooit verjaardagen”, vertelt zus Wendy (26) aan de Franse nieuwszender ‘TF1'. Wanneer ook zij op haar verjaardag in november niets van haar broer hoort, gaan alle alarmbellen af. “Op dat moment hebben we de verdwijning gemeld bij de crisiseenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij vroegen ons om de verdwijning aan te geven op het politiebureau, wat we ook deden”, aldus Wendy.

Bankrekening

In november 2021 wordt een onderzoek geopend. Daaruit blijkt dat de bankrekening van Yann op 7 augustus is leeggehaald in Caïro. Voor de rest boeken de speurders maar weinig vooruitgang. “Dat is het enige wat we nu weten”, zegt Yanns zus. “We hebben regelmatig contact met de Franse autoriteiten, maar zij wachten op informatie uit Egypte, die er maar niet komt.” Ook de spullen van Yann zijn tot nu toe niet teruggevonden. Het gezin weet evenmin in welke jeugdherberg hij precies verbleef.

“Daarom richten wij ons vandaag tot jullie, om een oproep te lanceren tot getuigen, om mensen bewust te maken in de hoop onze geliefde terug te vinden”, schrijft de familie op een Facebookpagina die gewijd is aan Yann. “We wilden de zaak eerst niet in de media brengen en twijfelden om een getuigenoproep te lanceren om het werk van de speurders en het gerecht zo weinig mogelijk te hinderen”, legt Wendy uit. Aangezien het onderzoek echter weinig of niets oplevert, besloten de familieleden om het heft in eigen handen te nemen.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan ‘TF1' weten dat het “goed op de hoogte is” van de zaak en in nauw contact staat met de familie van Yann en de Egyptische autoriteiten.

