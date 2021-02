Een ‘gevangenis’? Eerder een open instelling: Britse quarantainehotels staan op losse schroeven

Moeizame start van verplichte quarantai­ne voor terugkeren­de Britten

16 februari De nieuwe maatregelen over de verplichte quarantaine na aankomst uit hoogrisicogebieden bezorgen de Britse autoriteiten kopzorgen. Hoewel ze maandagochtend al van kracht werden, kreeg veel grenspersoneel pas zondagavond via e-mail de nodige informatie over de maatregelen. De vakbond Public and Commercial Services Union (PCS) spreekt van "een schande". Veel douanepersoneel voelt zich volgens PCS onvoorbereid en ondergewaardeerd.