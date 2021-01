Een gedragen truitje van Messi, Neymar of De Bruyne kopen? Nederlandse broers maken het mogelijk

Zwaarbewa­pen­de man die met meer dan 500 kogels aan Capitool werd ingerekend weer vrijgela­ten

17 januari De zwaarbewapende man die vrijdagavond door de politie werd ingerekend aan het Capitool in Washington is opnieuw op vrije voeten. De man in kwestie, Wesley Allen Beeler uit de staat Virginia, beweert dat er sprake is van een misverstand en zegt dat hij verloren was gelopen.