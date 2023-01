Een fortuin van 165 miljard: dit zijn de vijf rijkste kinderen ter wereld

KIJK. Enorme brand in haven van Marbella legt 80 plezierbo­ten in de as, schade loopt op tot in de miljoenen

In de Spaanse stad Marbella stond de haven La Bajadilla in vuur en vlam. De brand brak uit in een opslagplaats waar meer dan 100 boten de winter doorbrengen. De brandweer kwam direct ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat zo’n 80 plezierboten in vlammen opgingen. Heel wat van die boten hadden een kostenplaatje van meer dan een miljoen euro. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer slaagde erin het vuur onder controle te krijgen zodat geen enkel ander gebouw werd getroffen door de brand. Van eventuele gewonden of slachtoffers werd geen melding gemaakt.

13:24