Een enigszins voorspelbaar, maar wel spectaculair einde van een rollercoaster in de hoogste Russische regionen

Bruut cynisme loont: Poetin probeert met verwerpe­lij­ke tactiek zijn internatio­na­le positie te versterken

“Doordat Rusland hogere graanprijzen op de wereldmarkt bombardeert – en dat is letterlijk te nemen – wordt daarnaast de voedselbevoorrading in de armste landen in gedrang gebracht”, schrijft oud-kolonel en defensie-expert Roger Housen in deze exclusieve analyse voor HLN. “Het meest cynische aan heel deze kwestie moet dan waarschijnlijk nog komen.”