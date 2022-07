“Een echte held”: Amerikaanse jongen (7) redt kleuter van verdrinking in zwembad

Voormalige Republikei­nen en Democraten vormen derde politieke partij in VS

De Verenigde Staten heeft een tweepartijenstelsel, waarbij slechts twee politieke partijen er de lakens uitdelen. Dat zijn de Republikeinse partij en de Democratische partij. Tientallen leden van die twee partijen hebben nu aangekondigd een derde nationale partij op te richten in de VS. De initiatiefnemers willen daarmee miljoenen kiezers aanspreken die volgens hen ontgoocheld zijn in het huidige, alsmaar meer gepolariseerde tweepartijensysteem.

