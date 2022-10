Eén druppel bloed leidt 33 jaar na dubbele moord tot arrestatie in VS: vermoordde schoonzoon Catherine (73) en George (76) met meerdere messteken?

Meer dan dertig jaar na de dubbele moord op Catherine (73) en George (76) Peacock in de Verenigde Staten is er een verdachte gearresteerd. De doorbraak in de cold case gebeurde na nieuwe analyse van een druppel bloed die in de wagen van de verdachte was gevonden.

Lees meer cold case-verhalen in ons dossier.

De staatspolitie van Vermont zegt in een verklaring dat de 79-jarige Michael Anthony Louise afgelopen donderdag bij hem thuis in de staat New York in de boeien werd geslagen. De bejaarde man wordt verdacht van de moordpartij die eind jaren 80 het stadje Danby in de Amerikaanse staat Vermont opschrikte.

Daarbij kwamen Catherine (73) en George (76) Peacock om het leven. Het was een buurman die in september 1989 de levenloze lichamen vond in de woning van het echtpaar. De slachtoffers hadden verschillende messteken. Een motief voor de moorden werd nooit gevonden. In het huis van Catherine en George werden geen sporen van inbraak of diefstal aangetroffen.

Volledig scherm Michael Anthony Louise (79) wordt verdacht van de dubbele moord. Op het moment van de feiten was hij getrouwd met een van de dochters van de slachtoffers. © Vermont State Police

De verdachte die deze week is opgepakt, is de 79-jarige Michael Anthony Louise. Hij was 33 jaar geleden getrouwd met een van de dochters van het vermoorde koppel. Twee weken na de gruweldaad kregen speurders hem al in het vizier, maar hun verdenkingen konden ze nooit hardmaken. Zo werd in de auto van de schoonzoon destijds een druppel bloed gevonden. De vondst kon echter nooit aan de moorden gelinkt worden.

Nieuwe technologie

Nieuw forensisch onderzoek in 2020 leidde uiteindelijk tot de grote doorbraak, zo klinkt het in de politieverklaring en meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Dankzij nieuwe technologie om DNA te testen, werd duidelijk dat het bloed in de auto van Louise afkomstig was van zijn vermoorde schoonvader. Waarom de arrestatie van Michael Anthony Louise nog twee jaar op zich liet wachten, is niet bekend.

Na zijn aanhouding werd de zeventiger overgebracht naar de gevangenis in New York. Later zal hij aan Vermont worden uitgeleverd, waar hij zal worden voorgeleid. De staatspolitie van Vermont kan verder geen details delen over de zaak, klinkt het.

Lees ook: