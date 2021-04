Eén dode na schietpartij voor ziekenhuis in Parijs

Royalty PORTRET. Prins Philip, de man die nooit leerde wat liefde was

9 april Prins Philip, de man van Koningin Elizabeth II van Engeland, de vader van prins Charles, de grootvader van William en Harry, is net geen honderd jaar geworden. Hij was één van de laatste mohikanen, een aristocraat die aan alle verwachtingen van vervlogen tijden voldeed. Oorlogsveteraan, atleet, kunstschilder, polyglot, piloot, jager, ladies man, koele echtgenoot, strenge vader, Philip was het allemaal. Op één punt week hij af: hij bracht zijn leven door in de schaduw van een vrouw.