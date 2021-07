“Een dode heeft mijn leven gered”: Duitse brandweerman overleeft zondvloed door zich urenlang vast te klampen aan grafkruis

Op het moment dat brandweerman Friedhelm Jacobs (59) dreigt meegesleurd te worden door de vloedgolf, kan hij zich ternauwernood vastklampen aan een groot kruis dat op een grafsteen staat op het kerkhof van Ahrweiler in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het zou zes uur duren eer hij uit zijn hachelijke positie kan ontzet worden door hulpverleners in een amfibievoertuig. Jacobs is ervan overtuigd dat hij zijn leven te danken heeft aan een dode. Dit is zijn aangrijpende verhaal.

Op de avond van de rampspoed, 14 juli, had Friedhelm Jacobs dienst als vrijwilliger bij de brandweer in Ahrweiler. De kazerne is direct aan de rivier de Ahr gelegen. Rond 18 uur had hij samen met zijn collega’s de bevolking in het centrum van de stad via luidsprekers gewaarschuwd voor het naderende onheil. Ze vroegen de mensen ook om in geen geval naar de kelder van hun woning te gaan. “Maar niemand leek ons serieus te nemen. Niemand geloofde dat zoiets kon gebeuren.”

Toen Jacobs samen met een collega naar de nabijgelegen opslagplaats ging, stond het water al tot aan hun knieën en het steeg razendsnel. Ze konden zich enkel nog maar in veiligheid brengen door op de aangrenzende muur van het kerkhof te klimmen. “De muur was 2,50 meter hoog en 60 cm dik, we dachten dat ons niets kon overkomen”, vertelt Jacobs aan Bild.

Volledig scherm Het zwaar getroffen Ahrweiler © AP

Maar dat bleek een inschattingsfout. In geen tijd stond het water 2,20 meter hoog. En vervolgens stortte de muur in. Zijn jonge collega kon in de top van een boom klimmen. Jacobs klampte zich vast aan een dikke tak. Hij kon zijn jas uittrekken. De collega knoopte een mouw vast aan een tak, terwijl Jacobs de andere mouw vasthield. Zo gingen ze de nacht in. Urenlang. Maar Jacobs voelde de kracht uit zijn lichaam verdwijnen.

Quote Toen zag ik een hoog stenen grafkruis uit de 19e eeuw. Ik ben erop geklommen. Friedhelm Jacobs

“Ik zag een gigantisch vierkant stuk hout in het water drijven en wierp me erop.” Het tij dreef hem voort. Zijn collega haalde een zaklamp tevoorschijn: “Toen zag ik een hoog stenen grafkruis uit de 19e eeuw. Ik ben erop geklommen.”

Volledig scherm De schade is enorm in Bad Neuenahr-Ahrweiler. © AP

Na wat een eindeloze nacht leek, werd hij in het ochtendlicht gered door een amfibievoertuig van de brandweer van Bonn. Gelukkig kon ook zijn kameraad uit de boom worden geplukt. De verwoesting is enorm, de begraafplaats blijkt volledig vernield te zijn. Maar het grafkruis hield als bij wonder stand.

De familie van de brandweerman wil nu een speciaal eerbetoon brengen aan zijn ‘redder’. De levensreddende grafsteen behoort toe aan Albert Kreuzberg, die al meer dan 100 jaar dood is. “Mijn leven is gered door een dode”, daar is Jacobs van overtuigd. “Mijn kleinzoon zal Albert moeten heten, dat kan ik nu al zeggen.”

