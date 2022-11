Eén dode en meerdere gewonden na Danny Ocean concert in Mexico: “Ik heb geen woorden”

Onderhande­lin­gen met Washington zullen geen einde maken aan protesten in Iran, meent ayatollah Khamenei

De protesten die nu al meer dan twee maanden aan de gang zijn in Iran zullen niet ten einde komen door onderhandelingen met de Verenigde Staten, volgens ayatollah Ali Khamenei. “Washington zal altijd meer eisen”, zo zegt de hoogste religieuze leider van Iran. De aanleiding voor de protesten was de dood van Mahsa Amini, die stierf na haar arrestatie door de zedenpolitie. Volgens Teheran worden de “rellen” aangemoedigd door het Westen, en in het bijzonder door de Verenigde Staten.

26 november