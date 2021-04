“Een derde van de Antarctische ijsplaten zal mogelijks instorten bij opwarming van de Aarde met 4°C”

Groot stuk arctisch ijs breekt af door ongewoon warme zomer en klimaatop­war­ming

14 september De Nioghalvfjerdsfjorden-gletsjer of de 79N, dat is een van de grootste overblijvende ijsgletsjers ter wereld, is opnieuw een stuk kleiner geworden. Door de erg warme zomer en de klimaatopwarming is een groot stuk ijs afgebrokkeld van de gletsjer.