Eén derde van alle coronadoden wereldwijd valt nu in Brazilië, burgemeesters smeken internationale gemeenschap om hulp

De coronasituatie in Brazilië lijkt helemaal uit de hand te lopen. Het Zuid-Amerikaanse land gaat gebukt onder een loodzware golf van infecties en overlijdens: nergens ter wereld sterven er momenteel zoveel mensen aan Covid-19. Radeloze burgemeesters van een aantal miljoenensteden vragen met de moed der wanhoop internationaal om hulp die ze in eigen land niet krijgen.

"We beleven de grootste gezondheids- en humanitaire crisis uit onze geschiedenis”, zeggen de burgemeesters van grote Braziliaanse steden als Rio de Janeiro, Belém en Fortaleza in en videoboodschap op Twitter. “Het gezondheidssysteem, maar ook het toerisme, de economie en vooral de levens van de Brazilianen zijn aan het instorten. Het is nog maar een kwestie van tijd voor nog meer varianten en nog meer doden.”

Volgens de burgemeesters ervaren zij dag na dag hoe Brazilië steeds meer het epicentrum van de wereld wordt in de coronapandemie. “Elke dag bereiken wij een nieuw record, terwijl de rest van de wereld richting het ‘nieuwe normaal’ evolueert. Ons nieuwe normaal is rouwen om familieleden.”

De burgemeesters, die uitdrukkelijk zeggen wel “in de wetenschap te geloven” vragen daarom internationale hulp, en meer vaccins.

318.000 doden

Gisteren vielen er volgens de website Worldometers maar liefst 3.668 doden in 24 uur tijd te betreuren in Brazilië. Dat is niet alleen het hoogste aantal van de hele wereld, maar ook 33,3 procent of exact een derde van het totaal van 10.944 overlijdens die gisteren wereldwijd werden geregistreerd. En dat terwijl Brazilië nog geen 3 procent van de wereldbevolking uitmaakt. In totaal vielen in het land al 318.000 doden door Covid-19 te betreuren, van wie al meer dan 60.000 deze maand alleen al.

President Jair Bolsonaro ziet zich met de stijgende cijfers steeds meer verplicht de ernst van de situatie te erkennen, waarbij ook de presidentsverkiezingen van eind volgend jaar al meespelen. De rechts-populistische leider minimaliseert de epidemie al maandenlang, wil geen lockdowns, twijfelt aan vaccins en vindt mondmaskers en anderhalve meter afstand maar niets. Maar zelfs hij kan de realiteit ondertussen ook niet meer ontkennen.

Ziekenhuizen op limiet

Gisteren tekende Bolsonaro dan toch een besluit om 5,3 miljard reais (780 miljoen euro) uit te geven aan leningen om de pandemie te bestrijden. Bedoeling is om op korte termijn meer hospitaalbedden te kunnen creëren om de kreunende gezondheidszorg te verlichten. In sommige deelstaten liggen de ziekenhuizen en dan vooral de afdelingen intensieve zorg helemaal vol, in de andere zitten ze zo goed als tegen de limiet.

De vaccinatiecampagne schiet door een gebrek aan vaccins ondertussen ook niet echt op. Brazilië hoopte om 46 miljoen vaccins eind deze maand, maar het kreeg er nog maar 22 miljoen. Nog maar 6,5 procent van de bevolking kreeg er een eerste dosis toegediend.

Legerchefs de laan uitgestuurd

Bolsonaro herschikte na de kritiek op zijn beleid begin deze week ook zijn regering: zes ministers werden vervangen door Bolsonaro-getrouwen. Onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie hebben een nieuwe roerganger gekregen, zo maakte de regering in een verklaring bekend. Daarmee lijkt Bolsonaro vooral zijn greep op het leger en de politie nog meer te versterken.

Ook werden de commandanten van de drie legertakken de laan uitgestuurd. Zowel het hoofd van de landmacht, de marine als de luchtmacht mogen op zoek naar een andere job, nadat ze zich binnenskamers kritisch hadden uitgelaten over de Braziliaanse corona- en vaccinatie-aanpak. Bolsonaro zou van de top van de strijdkrachten meer loyauteit verwachten.

Volledig scherm Het gezicht van president Jair Bolsonaro op een reclamedoek is beklad, en demonstranten plaatsten er het woord 'genocide' bij. © AFP