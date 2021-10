Een derde New Yorkse agenten niet ingeënt dag voor vaccinatieplicht ingaat

Bijna een derde van de geüniformeerde agenten van de politie van New York is niet ingeënt tegen Covid-19, blijkt uit donderdag lokale tijd door het stadsbestuur gepubliceerde cijfers. Vrijdag is de deadline voor alle stadsmedewerkers van New York, dus ook voor politieagenten, om minstens eenmaal te zijn geprikt. Wie weigert krijgt onbetaald verlof.

Burgemeester Bill de Blasio had eerder op donderdag gezegd dat het politiekorps van New York (NYPD) voor 74 procent was gevaccineerd, maar had daarbij geen onderscheid gemaakt tussen geüniformeerde agenten en ander personeel. De NYPD heeft in totaal ongeveer 55.000 werknemers, waarvan zo'n 35.000 geüniformeerd zijn.

De Police Benevolent Association, de machtige politievakbond die 24.000 geüniformeerde agenten in de stad vertegenwoordigt, vecht de vaccinatieplicht voor de rechtbank aan. Die weigert echter om haar te blokkeren.

“Opmaat tot chaos”

Vakbondsleider Patrick Lynch waarschuwde dat de mogelijke personeelstekorten na het verstrijken van de deadline van de vaccinatieplicht een opmaat zijn tot chaos in de stad. Volgens burgemeester De Blasio zal een daling van het personeel echter nauwelijks effect hebben op het functioneren van de politie. "We hebben in 2020 vaak een enorm personeelstekort gehad omdat mensen ziek waren door Covid en de NYPD had de zaken prima onder controle", zei hij donderdag. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat nu ook kunnen."

Covid-19 is dit jaar tot nu toe de belangrijkste doodsoorzaak voor agenten, net als in 2020. Volgens de Officer Down Memorial Page, een non-profitorganisatie die de dood van agenten bijhoudt, zijn in 2021 tot dusver 250 agenten overleden aan het virus. Dat is vijf keer zoveel als het aantal doden onder agenten door vuurwapengeweld.

Ook in grote steden als Chicago en Los Angeles verzetten politievakbonden zich tegen de vaccinatieplichten in hun stad.